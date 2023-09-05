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Будинов Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
1916
Будинов Алексей Васильевич – ктитор, ц. Михаила Архангела с. Михайловское Серпуховского у., 25 л., Моск. гор . уч. // ЦИАМ, ф. 1371, д. 49, 1916 г., ПС, лл. 126 об.–127.
Смерть
Неизвестно
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