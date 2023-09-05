Будинов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
1916
Будинов Алексей Васильевич – ктитор, ц. Михаила Архангела с. Михайловское Серпуховского у., 25 л., Моск. гор . уч. // ЦИАМ, ф. 1371, д. 49, 1916 г., ПС, лл. 126 об.–127.
Смерть
Неизвестно