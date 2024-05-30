Камлев Иван Львович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Трофимовна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Герасим Иванович
Мать ребёнка: Ксения Трофимовна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Камлева) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Ксения Трофимовна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: Ксения Трофимовна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: Ксения Трофимовна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Мефодий Иванович
Мать ребёнка: Ксения Трофимовна
Смерть
1903