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Камлев Иван Львович

Место рождения

Стояново, Черноголовка, Московская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Камлев Лев Саввин

Мать: Камлева Домна (Домника) Львовна (Леонтьевна)

Стояново, Черноголовка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Трофимовна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Герасим Иванович

Мать ребёнка: Ксения Трофимовна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Камлева) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Ксения Трофимовна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: Ксения Трофимовна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: Ксения Трофимовна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Мефодий Иванович

Мать ребёнка: Ксения Трофимовна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Смерть
1903
Стояново, Черноголовка, Московская область

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