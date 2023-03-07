Зайцева (Одинцова) Фекла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Одинцова) Фекла Андреевна

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Место рождения

Боровское, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1900

Дата смерти

30.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровское, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Зайцев Василий Егорович

Отец ребёнка: Зайцев Егор Игнатьевич

Боровское, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.11.1934

Сын: Зайцев Алексей Егорович

Отец ребёнка: Зайцев Егор Игнатьевич

Боровское, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.01.1939

Дочь: Зайцева Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Зайцев Егор Игнатьевич

Боровское, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Егор Игнатьевич

Смерть
30.01.1979
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