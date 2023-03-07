Зайцева (Одинцова) Фекла Андреевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти30.01.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1930
Отец ребёнка: Зайцев Егор Игнатьевич
Рождение ребёнка
02.11.1934
Отец ребёнка: Зайцев Егор Игнатьевич
Рождение ребёнка
20.01.1939
Дочь: Зайцева Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Зайцев Егор Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1979