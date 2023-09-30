Пучинкина (Кизимо) Евфросинья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПучинкина (Кизимо) Евфросинья Никитина

Пучинкина (Кизимо) Евфросинья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.07.1913

Муж: Пучинкин Алексей Федорович

Малый Кусеряк, Готопутовская волость, Ишимский уезд
поселка Кабанский Ишимского уезда Поручители по жениху: Стефан Герасимов Ткаченко Николай Федорович Пученкин По невесте: Василий Никитин Кизин Евсевий Степанов Ескин
Рождение ребёнка
16.06.1914

Сын: Пучинкин Мефодий Алексеевич

Отец ребёнка: Пучинкин Алексей Федорович

Новониколаевка, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Восприемники: Николай Федорович Пучинкин Анастасия Федоровна Пучинкина
Рождение ребёнка
24.06.1915

Дочь: Пучинкина Гумания Алексеевна

Отец ребёнка: Пучинкин Алексей Федорович

Новониколаевка, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Восприемники: Николай Федорович Пучинкин Анастасия Федоровна Пучинкина
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close