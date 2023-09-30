Пучинкина (Кизимо) Евфросинья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.07.1913
Малый Кусеряк, Готопутовская волость, Ишимский уезд
поселка Кабанский Ишимского уезда Поручители по жениху: Стефан Герасимов Ткаченко Николай Федорович Пученкин По невесте: Василий Никитин Кизин Евсевий Степанов Ескин
Рождение ребёнка
16.06.1914
Сын: Пучинкин Мефодий Алексеевич
Отец ребёнка: Пучинкин Алексей Федорович
Восприемники: Николай Федорович Пучинкин Анастасия Федоровна Пучинкина
Рождение ребёнка
24.06.1915
Дочь: Пучинкина Гумания Алексеевна
Отец ребёнка: Пучинкин Алексей Федорович
Восприемники: Николай Федорович Пучинкин Анастасия Федоровна Пучинкина
Смерть
Неизвестно