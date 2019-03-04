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Сумароков Леонид Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1938

Дата смерти

04.03.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1938

Отец: Сумароков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Сын: Сумароков Михаил Леонидович

Мать ребёнка: Сумарокова Майя Михайловна

Рождение ребёнка
1972

Сын: Сумароков Николай Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумарокова Майя Михайловна

Смерть
04.03.2019
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