Сумароков Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1938
Дата смерти04.03.2019
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1938
Отец: Сумароков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Сын: Сумароков Михаил Леонидович
Мать ребёнка: Сумарокова Майя Михайловна
Рождение ребёнка
1972
Сын: Сумароков Николай Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.2019