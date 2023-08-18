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Кармадонова Альбина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1960

Отец: Кузаков Геннадий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1982

Дочь: Кармадонова Оксана Сергеевна

Отец ребёнка: Кармадонов Сергей Константинович

Рождение ребёнка
17.07.1983

Сын: Кармадонов Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Кармадонов Сергей Константинович

Рождение ребёнка
08.10.1985

Сын: Кармадонов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Кармадонов Сергей Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кармадонов Сергей Константинович