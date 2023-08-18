Кармадонова Альбина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1960
Отец: Кузаков Геннадий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1982
Дочь: Кармадонова Оксана Сергеевна
Отец ребёнка: Кармадонов Сергей Константинович
Рождение ребёнка
17.07.1983
Сын: Кармадонов Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Кармадонов Сергей Константинович
Рождение ребёнка
08.10.1985
Сын: Кармадонов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Кармадонов Сергей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно