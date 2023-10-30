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Сулима Иван Иванович

Место рождения

Переяслав, Київська область

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

1733

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Около 1664 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Сулима Иван Фёдорович

Мать: Сулима Мария Леонтьевна

Переяслав, Київська область
Место жительства
30.05.1724
Купил у игумении Марии-Магдалины Мокиевской Мазепиной мельницу в м. Барышевке за 100 талеров
Военная служба
С 1724 по 1733
Переяслав, Київська область
Воинское звание: бунчуковый товарищ
Место жительства
1728
По завещанию матери получил: деревню Лебедин, хутор Кущовский, село Старицу, в Погарской сотне село Дареевск и земли в селе Лукине
Бракосочетание
Около 1730

Жена: не указана

Переяслав, Київська область
Жена: Ирина Моисеевна Затыркевич, род. около 1710 г., дочь бунчукового товарища; жила в селе Гудовке (1750); жива в 1767 году
Место жительства
Неизвестно
Переяслав, Київська область
Смерть
1733
Погиб в польском походе бездетным
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