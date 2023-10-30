Сулима Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1706
Дата смерти1733
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: Сулима Иван Фёдорович
Мать: Сулима Мария Леонтьевна
Место жительства
30.05.1724
Купил у игумении Марии-Магдалины Мокиевской Мазепиной мельницу в м. Барышевке за 100 талеров
Военная служба
С 1724 по 1733
Воинское звание: бунчуковый товарищ
Место жительства
1728
По завещанию матери получил: деревню Лебедин, хутор Кущовский, село Старицу, в Погарской сотне село Дареевск и земли в селе Лукине
Бракосочетание
Около 1730
Жена: не указана
Жена: Ирина Моисеевна Затыркевич, род. около 1710 г., дочь бунчукового товарища; жила в селе Гудовке (1750); жива в 1767 году
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1733
Погиб в польском походе бездетным