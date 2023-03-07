Кутянина (Аблязина) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутянина (Аблязина) Катерина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1778

Дата смерти

10.01.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Аблязинъ Иванъ

Мать: Аблязина Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Кутянинъ Савелій

Отец ребёнка: Кутянинъ Клементий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1809

Дочь: Кутянина Устинья

Отец ребёнка: Кутянинъ Клементий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Кутянинъ Клементий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутянинъ Клементий

Смерть
10.01.1862
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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