Кутянина (Аблязина) Катерина
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти10.01.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Аблязинъ Иванъ
Мать: Аблязина Матрена
Рождение ребёнка
1806
Сын: Кутянинъ Савелій
Отец ребёнка: Кутянинъ Клементий
Рождение ребёнка
02.10.1809
Дочь: Кутянина Устинья
Отец ребёнка: Кутянинъ Клементий
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Кутянинъ Клементий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутянинъ Клементий
Смерть
10.01.1862