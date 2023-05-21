Гончаров Олег Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1967
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1967
Отец: Гончаров Михаил
Мать: Дебелая Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
09.04.1993
Дочь: Гончарова Елена Олеговна
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
25.08.1998
Дочь: Гончарова Татьяна Олеговна
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Мария Олеговна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Тимофей Олегович
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила