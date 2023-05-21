Гончаров Олег Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Олег Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1967

Отец: Гончаров Михаил

Мать: Дебелая Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
09.04.1993

Дочь: Гончарова Елена Олеговна

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
25.08.1998

Дочь: Гончарова Татьяна Олеговна

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Мария Олеговна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Тимофей Олегович

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

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