ДРУЯН (КРУГЛИКОВА) АГРАФЕНА (ГРУНЯ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ДРУЯН (КРУГЛИКОВА) АГРАФЕНА (ГРУНЯ)

Место рождения

г. Мглин Черниговской губернии

Дата рождения

1881

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: ?

Мать: ?

г. Мглин Черниговской губернии
Бракосочетание
17.03.1911

Муж: Друян САМУИЛ ЯНКЕЛЕВИЧ

еврейский моленный дом Екатеринбург
Рождение ребёнка
13.07.1912

Дочь: ЕЛЕНА

Отец ребёнка: Друян САМУИЛ ЯНКЕЛЕВИЧ

Ирбит Свердловской области
Рождение ребёнка
20.10.1916

Дочь: МАРИЯ

Отец ребёнка: Друян САМУИЛ ЯНКЕЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
31.12.1917

Сын: Друян МАРК

Отец ребёнка: Друян САМУИЛ ЯНКЕЛЕВИЧ

Ирбит Свердловской области
Рождение ребёнка
1920

Сын: Друян ДАВИД

Отец ребёнка: Друян САМУИЛ ЯНКЕЛЕВИЧ

Ирбит Свердловской области
Смерть
1976
Екатеринбург
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