ДРУЯН (КРУГЛИКОВА) АГРАФЕНА (ГРУНЯ)
Место рожденияг. Мглин Черниговской губернии
Дата рождения1881
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.03.1911
еврейский моленный дом Екатеринбург
Рождение ребёнка
13.07.1912
Дочь: ЕЛЕНА
Отец ребёнка: Друян САМУИЛ ЯНКЕЛЕВИЧ
Ирбит Свердловской области
Рождение ребёнка
20.10.1916
Дочь: МАРИЯ
Отец ребёнка: Друян САМУИЛ ЯНКЕЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
31.12.1917
Сын: Друян МАРК
Отец ребёнка: Друян САМУИЛ ЯНКЕЛЕВИЧ
Ирбит Свердловской области
Рождение ребёнка
1920
Сын: Друян ДАВИД
Отец ребёнка: Друян САМУИЛ ЯНКЕЛЕВИЧ
Ирбит Свердловской области
Смерть
1976
Екатеринбург