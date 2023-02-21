Аксенова Наталия Прокофиевна(Петрова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1875
Отец ребёнка: Аксенов Иван 1 Мардарович
Рождение ребёнка
11.06.1879
Дочь: Аксенова Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Аксенов Иван 1 Мардарович
Бракосочетание
Около 1880
Рождение ребёнка
26.09.1881
Сын: Аксенов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Аксенов Иван 1 Мардарович
Восприемники-Петров Андрей Кузьмич,Степанцова Акулина Антоновна-солдатка
Рождение ребёнка
17.05.1883
Дочь: Соляная Елена Иоаннова
Отец ребёнка: Аксенов Иван 1 Мардарович
Воспр.Ващенков Иоанн Андриев,Матющенкова Пераскева Георгиева
Рождение ребёнка
27.02.1892 ст.
Отец ребёнка: Аксенов Иван 1 Мардарович
Восприемн.Петров Андрей Козьмин,Аксенова Ольга Петрова,жена Ивана Мардариева2
Рождение ребёнка
16.02.1894 ст.
Отец ребёнка: Аксенов Иван 1 Мардарович
Рождение ребёнка
10.08.1895 ст.
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Аксенов Иван 1 Мардарович
Смерть
Неизвестно