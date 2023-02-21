Аксенова Наталия Прокофиевна(Петрова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова Наталия Прокофиевна(Петрова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1875

Сын: Аксенов Василий Иванович

Отец ребёнка: Аксенов Иван 1 Мардарович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
11.06.1879

Дочь: Аксенова Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Аксенов Иван 1 Мардарович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1880

Муж: Аксенов Иван 1 Мардарович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
26.09.1881

Сын: Аксенов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Аксенов Иван 1 Мардарович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники-Петров Андрей Кузьмич,Степанцова Акулина Антоновна-солдатка
Рождение ребёнка
17.05.1883

Дочь: Соляная Елена Иоаннова

Отец ребёнка: Аксенов Иван 1 Мардарович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр.Ващенков Иоанн Андриев,Матющенкова Пераскева Георгиева
Рождение ребёнка
27.02.1892 ст.

Сын: Аксенов Василий Иванович

Отец ребёнка: Аксенов Иван 1 Мардарович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемн.Петров Андрей Козьмин,Аксенова Ольга Петрова,жена Ивана Мардариева2
Рождение ребёнка
16.02.1894 ст.

Сын: Аксенов Феодор Иоаннов

Отец ребёнка: Аксенов Иван 1 Мардарович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.08.1895 ст.

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Аксенов Иван 1 Мардарович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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