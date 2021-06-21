Емельянова (Мальцева) Лариса Григорьевна
Место рождения
Дата рождения17.04.1938
Дата смерти21.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1938
Рождение ребёнка
13.02.1961
Дочь: Клюева Инна Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.07.1971
Сын: Емельянов Владислав Геннадьевич
Отец ребёнка: Емельянов Геннадий Иванович
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
21.06.2021
Ковид