Емельянова (Мальцева) Лариса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Мальцева) Лариса Григорьевна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

17.04.1938

Дата смерти

21.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1938

Отец: Мальцев Григорий Степанович

Мать: Мальцева Евдокия Никаноровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1961

Дочь: Клюева Инна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.07.1971

Сын: Емельянов Владислав Геннадьевич

Отец ребёнка: Емельянов Геннадий Иванович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
21.06.2021
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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