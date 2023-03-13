Самохина (Опарина) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Опаринъ Порфирій
Мать: Опарина Марія
Бракосочетание
13.01.1891
Муж: Самохинъ Кириллъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1891
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Самохинъ Кириллъ
Михайловка
Рождение ребёнка
01.04.1894
Дочь: Анцыферова Марья
Отец ребёнка: Самохинъ Кириллъ
Рождение ребёнка
05.08.1895
Дочь: Мокина Евдокия
Отец ребёнка: Самохинъ Кириллъ
Рождение ребёнка
22.03.1901
Сын: Самохинъ Василий
Отец ребёнка: Самохинъ Кириллъ
Рождение ребёнка
20.01.1907
Дочь: Самохина Татьяна
Отец ребёнка: Самохинъ Кириллъ
Рождение ребёнка
02.12.1911
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Самохинъ Кириллъ
село Михайловское