Самохина (Опарина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина (Опарина) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Опаринъ Порфирій

Мать: Опарина Марія

Бракосочетание
13.01.1891

Муж: Самохинъ Кириллъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1891

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Самохинъ Кириллъ

Михайловка
Рождение ребёнка
01.04.1894

Дочь: Анцыферова Марья

Отец ребёнка: Самохинъ Кириллъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1895

Дочь: Мокина Евдокия

Отец ребёнка: Самохинъ Кириллъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1901

Сын: Самохинъ Василий

Отец ребёнка: Самохинъ Кириллъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1907

Дочь: Самохина Татьяна

Отец ребёнка: Самохинъ Кириллъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1911

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Самохинъ Кириллъ

село Михайловское
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