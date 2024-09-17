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Лебедев Григорий Яковлевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.11.1883

Дата смерти

14.12.1883

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1832 г.р.

Мать

Вычислено 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1883

Отец: Лебедев Яков Петрович

Мать: Лебедева Евдокия Ефремовна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 46
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
30.11.1883
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 46
Смерть
14.12.1883
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 49

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