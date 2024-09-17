Лебедев Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения29.11.1883
Дата смерти14.12.1883
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1883
Отец: Лебедев Яков Петрович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 46
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
30.11.1883
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 46
Смерть
14.12.1883
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 49