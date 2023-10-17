Москалев Мартемьян Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1856
Отец: Москалев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Москалев Сергей Мартемьянов
Мать ребёнка: Москалева Епистимия Христофорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1894
Дочь: Москалева Анна Мартемьянова
Мать ребёнка: Москалева Епистимия Христофорова
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Москалева Евдокия Мартемьянова
Мать ребёнка: Москалева Епистимия Христофорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно