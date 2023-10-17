Москалев Мартемьян Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоскалев Мартемьян Андреев

Москалев Мартемьян Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856

Отец: Москалев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Москалев Сергей Мартемьянов

Мать ребёнка: Москалева Епистимия Христофорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1894

Дочь: Москалева Анна Мартемьянова

Мать ребёнка: Москалева Епистимия Христофорова

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Москалева Евдокия Мартемьянова

Мать ребёнка: Москалева Епистимия Христофорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москалева Епистимия Христофорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close