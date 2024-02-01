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Протасова Татьяна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Муж

Около 1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Протасов Афанасий Петрович

Мать: Протасова Устинья Кузминична

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Смерть
Неизвестно
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