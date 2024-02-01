Протасова Татьяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Смерть
Неизвестно