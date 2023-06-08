Серенко (Винякина) Елена
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1983
Отец: Винякин Николай
Мать: Ирина
Россия
Бракосочетание
04.03.2011
Муж: Серенко Сергей
Рождение ребёнка
31.07.2011
Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.02.2013
Рождение ребёнка
01.07.2018
Рождение ребёнка
19.06.2020
Образование
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
высшее | Ростовская консерватория