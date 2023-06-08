Серенко (Винякина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серенко (Винякина) Елена

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Место рождения

Россия

Дата рождения

12.10.1983

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1983

Отец: Винякин Николай

Мать: Ирина

Россия
Бракосочетание
04.03.2011

Муж: Серенко Сергей

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
31.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серенко Сергей

Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.02.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серенко Сергей

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.07.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серенко Сергей

Рождение ребёнка
19.06.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серенко Сергей

Образование
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
высшее | Ростовская консерватория