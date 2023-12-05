(Глинская) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Глинская) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1508

Дата смерти

04.04.1538 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1479 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1508

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1526 ст.

Муж: Василий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.08.1530 ст.

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Коломенское, Нагатинская волость, Московский уезд
Смерть
04.04.1538 ст.
Москва, город федерального значения Москва
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