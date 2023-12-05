(Глинская) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1508
Дата смерти04.04.1538 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1508
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1526 ст.
Муж: Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1530 ст.
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Коломенское, Нагатинская волость, Московский уезд
Смерть
04.04.1538 ст.