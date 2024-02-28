Мой Анисим
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Моя Вторая Жена Ксения Анисимова
Мать ребёнка: не указана
МК-1727 12.04.1727 Деревни Икорникова крестьянского сына Ивана Гаврилова дочь Ирина - рождение дочери СТАРОЕ ПОДГОРОДНЕЕ МК-1737 06.07.1737 Деревни Икорникова крестьянской сын вдовец Иван Гаврилов ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно