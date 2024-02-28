Мой Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мой Анисим

Место рождения

Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1702

Дочь: Моя Вторая Жена Ксения Анисимова

Мать ребёнка: не указана

Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1727 12.04.1727 Деревни Икорникова крестьянского сына Ивана Гаврилова дочь Ирина - рождение дочери СТАРОЕ ПОДГОРОДНЕЕ МК-1737 06.07.1737 Деревни Икорникова крестьянской сын вдовец Иван Гаврилов ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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