Едрёнкина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1932
Сын: Едрёнкин Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Едрёнкин Сергей Егорович
Старая Александровка, Уфимского района, БАССР
Рождение ребёнка
1950
Сын: Едрёнкин Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Едрёнкин Сергей Егорович
Старая Александровка, Уфимского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Едрёнкин Сергей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Старая Александровка, Уфимского района, БАССР