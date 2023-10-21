Едрёнкина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕдрёнкина Елена

Едрёнкина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

1932 г.р.
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1932

Сын: Едрёнкин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Едрёнкин Сергей Егорович

Старая Александровка, Уфимского района, БАССР
Рождение ребёнка
1950

Сын: Едрёнкин Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Едрёнкин Сергей Егорович

Старая Александровка, Уфимского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Едрёнкин Сергей Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едрёнкин Сергей Егорович

Смерть
Неизвестно
Старая Александровка, Уфимского района, БАССР
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