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Благинин Устин Иванов

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Благинин Иван Федосеев

Мать: Благинина Соломанида Степанова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Благинина Зеновья Устинова

Мать ребёнка: Благинина Афимья (Ефимия)

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Благинина Домна Устинова

Мать ребёнка: Благинина Афимья (Ефимия)

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Благинин Федор Устинов

Мать ребёнка: Благинина Афимья (Ефимия)

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Благинин Родион Устинов

Мать ребёнка: Благинина Афимья (Ефимия)

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благинина Афимья (Ефимия)

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1851
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