Благинин Устин Иванов
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Благинина Зеновья Устинова
Мать ребёнка: Благинина Афимья (Ефимия)
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Благинина Домна Устинова
Мать ребёнка: Благинина Афимья (Ефимия)
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Благинина Афимья (Ефимия)
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Благинина Афимья (Ефимия)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1851