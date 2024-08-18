Синяев Юрий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синяев Юрий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синяев Никифор

Мать: Синяева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петяева (Синяева) Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Синяева (Анашкина) Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синяева (Анашкина) Нина Александровна

Рождение ребёнка
14.01.1966

Сын: Синяев Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Синяева (Анашкина) Нина Александровна

Смерть
Неизвестно

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