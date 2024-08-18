Синяев Юрий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синяев Никифор
Мать: Синяева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петяева (Синяева) Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Синяева (Анашкина) Нина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1966
Мать ребёнка: Синяева (Анашкина) Нина Александровна
Смерть
Неизвестно