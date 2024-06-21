Дубровина Ефросинья Дементьева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровина Ефросинья Дементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1933

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1889

Муж: Дубровин Степан Семенов

Рождение ребёнка
12.12.1893 ст.

Дочь: Логинова (Дубровина) Александра Степанова

Отец ребёнка: Дубровин Степан Семенов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.11.1895 ст.

Сын: Дубровин Иван Степанов

Отец ребёнка: Дубровин Степан Семенов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1909 ст.

Дочь: Дубровина Мария Степанова

Отец ребёнка: Дубровин Степан Семенов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До ?.06.1914

Сын: Дубровин Анатолий Степанов

Отец ребёнка: Дубровин Степан Семенов

Рождение ребёнка
06.03.1916 ст.

Сын: Дубровин Николай Степанов

Отец ребёнка: Дубровин Степан Семенов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1933

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