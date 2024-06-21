Дубровина Ефросинья Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1889
Рождение ребёнка
12.12.1893 ст.
Дочь: Логинова (Дубровина) Александра Степанова
Отец ребёнка: Дубровин Степан Семенов
Рождение ребёнка
14.11.1895 ст.
Отец ребёнка: Дубровин Степан Семенов
Рождение ребёнка
19.10.1909 ст.
Дочь: Дубровина Мария Степанова
Отец ребёнка: Дубровин Степан Семенов
Рождение ребёнка
До ?.06.1914
Сын: Дубровин Анатолий Степанов
Отец ребёнка: Дубровин Степан Семенов
Рождение ребёнка
06.03.1916 ст.
Сын: Дубровин Николай Степанов
Отец ребёнка: Дубровин Степан Семенов
Смерть
До 1933