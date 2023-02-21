Обухова Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Обухов Виктор Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Обухов Виктор Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шигабутдинова Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Обухов Виктор Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Current address:1