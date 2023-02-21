Обухова Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухова Лариса

Обухова Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Иван Викторович

Отец ребёнка: Обухов Виктор Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Юрий Викторович

Отец ребёнка: Обухов Виктор Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шигабутдинова Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Обухов Виктор Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Виктор Юрьевич

Место жительства
Неизвестно
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