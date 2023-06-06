Степанова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1988
Сын: Степанов Иван Владимирович
Отец ребёнка: Степанов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Степанов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно