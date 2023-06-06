Степанова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1988

Сын: Степанов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Степанов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Степанов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Владимир Иванович