Рамель Карл Фредерик
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рамель Стен Карл Троиль
Мать: Рамель Эбба Маргарет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бонбек Марианна
Мать ребёнка: Рамель Анита Марианна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамель Клаас Фредрик
Мать ребёнка: Рамель Анита Марианна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамель Густав
Мать ребёнка: Рамель Анита Марианна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рамель Анита Марианна