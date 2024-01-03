Рамель Карл Фредерик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамель Карл Фредерик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рамель Стен Карл Троиль

Мать: Рамель Эбба Маргарет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бонбек Марианна

Мать ребёнка: Рамель Анита Марианна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамель Клаас Фредрик

Мать ребёнка: Рамель Анита Марианна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамель Густав

Мать ребёнка: Рамель Анита Марианна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рамель Анита Марианна

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