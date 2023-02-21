Новицкий Станислав Юрьевич
Место рожденияг. Краков, Польская Народная Республика
Дата рождения14.10.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Краков, Польская Народная Республика
Бракосочетание
?.02.1992
Рождение ребёнка
25.05.1994
Сын: Новицкий Николай Владимирович
Мать ребёнка: Новицкая Ирина Николаевна
г. Легница, Республика Польша