Новицкий Станислав Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкий Станислав Юрьевич

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Место рождения

г. Краков, Польская Народная Республика

Дата рождения

14.10.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Краков, Польская Народная Республика
Бракосочетание
?.02.1992

Жена: Новицкая Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
25.05.1994

Сын: Новицкий Николай Владимирович

Мать ребёнка: Новицкая Ирина Николаевна

г. Легница, Республика Польша
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