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Кощеева Екатерина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

02.09.1923

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Кощеев Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Кощеев Сергей Ефимов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Кощеев Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Кощеев Сергей Ефимов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Кощеева Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Кощеев Сергей Ефимов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кощеев Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Кощеев Сергей Ефимов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Сергей Ефимов

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
02.09.1923
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
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