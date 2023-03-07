Кощеева Екатерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти02.09.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Кощеев Сергей Ефимов
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кощеев Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Кощеев Сергей Ефимов
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Кощеева Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Кощеев Сергей Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кощеев Сергей Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кощеев Сергей Ефимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.09.1923