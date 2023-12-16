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Горохов Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1933

Отец: Горохов Павел Петрович

Мать: Горохова Наталья Степановна

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