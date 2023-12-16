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Горохов Виктор Павлович
Горохов Виктор Павлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.04.1933
Пол
Мужской
Отец
Горохов Павел Петрович
1901 г.р.
Мать
Горохова (Аброськина) Наталья Степановна
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1933
Отец:
Горохов Павел Петрович
Мать:
Горохова Наталья Степановна
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