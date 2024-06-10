Миленная Зинаида Николаевна 03.09.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миленная Зинаида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1906

Дата смерти

07.03.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миленный Селиверст Харитонович

Рождение ребёнка
17.08.1940

Дочь: Макаренко Людмила Селиверстовна

Отец ребёнка: Миленный Селиверст Харитонович

п. Хуторок. Новокубанский р-н, Краснодарского края
Смерть
07.03.1958
п.Хуторок , Новокуйбышевский р-н , Краснодарский край

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