Миленная Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1906
Дата смерти07.03.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1940
Дочь: Макаренко Людмила Селиверстовна
Отец ребёнка: Миленный Селиверст Харитонович
п. Хуторок. Новокубанский р-н, Краснодарского края
Смерть
07.03.1958
п.Хуторок , Новокуйбышевский р-н , Краснодарский край