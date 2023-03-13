(Мокина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мокина) Анна

(Мокина) Анна

avatar

Место рождения

Александровка

Дата рождения

29.11.1891

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1891

Отец: Мокинъ Діонисій

Мать: Мокина Агафья

Александровка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close