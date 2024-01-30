Михеева Матрона Романовна
Место рожденияпочинок Конганур, волость Толман Турнаран, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
починок Конганур, волость Толман Турнаран, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно