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Михеева Матрона Романовна

Место рождения

починок Конганур, волость Толман Турнаран, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

починок Конганур, волость Толман Турнаран, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Мирон Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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