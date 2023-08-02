Пироженко / Пирожков / Андрей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
1865
Сын: Пироженко / Пирожков / Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1870
Сын: Пироженко / Пирожков / Петр Андреевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1875
Сын: Пироженко / Пирожков / Григорий Андреевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1878
Сын: Пироженко / Пирожков / Василий Андреевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно