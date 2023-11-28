Тонкошкур Николай Дамианов
Место рожденияс. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Крещение
Неизвестно
Миколаївська ц., с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно