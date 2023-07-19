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Милославский Лёв Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Милославский Александр Иванович

Мать: Милославская Аграфена Фёдоровна

Рождение ребёнка
После 1720

Дочь: Черкасская Федосья Львовна

Мать ребёнка: Милославская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Милославская Екатерина Львовна

Мать ребёнка: Милославская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
?.10.1735

Дочь: Бахметова Софья Львовна

Мать ребёнка: Милославская Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милославская Анна Михайловна

Смерть
1746