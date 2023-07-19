Милославский Лёв Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смерти1746
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Рождение ребёнка
После 1720
Дочь: Черкасская Федосья Львовна
Мать ребёнка: Милославская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Милославская Екатерина Львовна
Мать ребёнка: Милославская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
?.10.1735
Дочь: Бахметова Софья Львовна
Мать ребёнка: Милославская Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1746