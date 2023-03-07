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Пантелеймон Александров

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1776

Дата смерти

20.11.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Александр Васильев

Мать: ?

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1807

Дочь: Улита Пантелеймонова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1807

Сын: Архип Пантелеймонов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Пантелеев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Смерть
20.11.1839
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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