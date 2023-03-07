Пантелеймон Александров
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти20.11.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Александр Васильев
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.07.1807
Дочь: Улита Пантелеймонова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
До 1807
Сын: Архип Пантелеймонов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Пантелеев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Смерть
20.11.1839