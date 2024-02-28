Боровкова (Мутьева) Кристина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Мутьева) Кристина Павловна

Место рождения

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

21.07.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1877 ст.

Отец: Мутьев Павел Иванович

Мать: Мутьева Анастасия Степановна

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.09.1899 ст.

Муж: Боровков Даниил Александрович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.05.1900 ст.

Сын: Боровков Никита Данилович

Отец ребёнка: Боровков Даниил Александрович

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1902 ст.

Сын: Боровков Дмитрий Данилович

Отец ребёнка: Боровков Даниил Александрович

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1904 ст.

Дочь: Боровкова Марфа Даниловна

Отец ребёнка: Боровков Даниил Александрович

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1910 ст.

Сын: Боровков Иван Данилович

Отец ребёнка: Боровков Даниил Александрович

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1913 ст.

Дочь: Боровкова Дарья Даниловна

Отец ребёнка: Боровков Даниил Александрович

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1914 ст.

Сын: Боровков Тихон Данилович

Отец ребёнка: Боровков Даниил Александрович

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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