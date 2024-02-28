Боровкова (Мутьева) Кристина Павловна
Место рождения
Дата рождения21.07.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1877 ст.
Бракосочетание
05.09.1899 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.05.1900 ст.
Сын: Боровков Никита Данилович
Отец ребёнка: Боровков Даниил Александрович
Рождение ребёнка
12.02.1902 ст.
Сын: Боровков Дмитрий Данилович
Отец ребёнка: Боровков Даниил Александрович
Рождение ребёнка
02.09.1904 ст.
Дочь: Боровкова Марфа Даниловна
Отец ребёнка: Боровков Даниил Александрович
Рождение ребёнка
29.05.1910 ст.
Отец ребёнка: Боровков Даниил Александрович
Рождение ребёнка
10.03.1913 ст.
Дочь: Боровкова Дарья Даниловна
Отец ребёнка: Боровков Даниил Александрович
Рождение ребёнка
12.08.1914 ст.
Отец ребёнка: Боровков Даниил Александрович
Смерть
Неизвестно