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Емельян Фёдоров

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

11.07.1831

Дата смерти

26.07.1831

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
11.07.1831

Отец: Фёдор Павлов

Мать: Агриппина Никифорова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1831 Число рождения: 11.07.1831 У кого кто родился: Одиннатцатого числа Бежецкаго Казенной уезда, Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Федора Павлова и законной жены его Агрипе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
26.07.1831
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1831 Число умертвщления: 26.07.1831 Кто именно умерли: Дватцать шестого числа, Бежецкаго уезда, Казенной Присецкой волости, деревни Кладова крестьянина Федора Павлова сын Емельян При погребении нах... Показать все
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