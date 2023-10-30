Емельян Фёдоров
Место рождения
Дата рождения11.07.1831
Дата смерти26.07.1831
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1831
Отец: Фёдор Павлов
Мать: Агриппина Никифорова
МК-1831 Число рождения: 11.07.1831 У кого кто родился: Одиннатцатого числа Бежецкаго Казенной уезда, Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Федора Павлова и законной жены его Агрипе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.07.1831
МК-1831 Число умертвщления: 26.07.1831 Кто именно умерли: Дватцать шестого числа, Бежецкаго уезда, Казенной Присецкой волости, деревни Кладова крестьянина Федора Павлова сын Емельян При погребении нах... Показать все