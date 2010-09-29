Попкова (Потапова) Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова (Потапова) Антонина Дмитриевна

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Место рождения

Масады, Илишевского района, БАССР

Дата рождения

02.12.1942

Дата смерти

29.09.2010

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1942

Отец: Потапов Дмитрий Сафронович

Мать: Потапова Юлия Андреевна

Масады, Илишевского района, БАССР
Рождение ребёнка
05.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попков Валентин Андреевич

Россия
Рождение ребёнка
17.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попков Валентин Андреевич

Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попков Валентин Андреевич

Смерть
29.09.2010
Уфа, Россия
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