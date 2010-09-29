Попкова (Потапова) Антонина Дмитриевна
Место рожденияМасады, Илишевского района, БАССР
Дата рождения02.12.1942
Дата смерти29.09.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1942
Масады, Илишевского района, БАССР
Рождение ребёнка
05.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попков Валентин Андреевич
Россия
Рождение ребёнка
17.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попков Валентин Андреевич
Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.2010
Уфа, Россия