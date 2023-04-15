Таланова Валентина Рафаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаланова Валентина Рафаиловна

Таланова Валентина Рафаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орехов Рафаил Петрович

Мать: Орехова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таланов Фёдор Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таланов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Таланов Фёдор Леонидович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close