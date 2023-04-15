Таланова Валентина Рафаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орехов Рафаил Петрович
Мать: Орехова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таланов Фёдор Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таланов Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Таланов Фёдор Леонидович