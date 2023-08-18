Казаринова Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаринова Ксения Андреевна

Казаринова Ксения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1896 ст.

Сын: Казаринов Сергей Анреевич

Отец ребёнка: Казаринов Андрей Михеевич (Матвеевич?)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаринов Андрей Михеевич (Матвеевич?)

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно