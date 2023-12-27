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Крайнова Ирина Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Между 13.02.1834 и 1838

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1824

Сын: Крайнов-Башкиров Иван Трофимович

Отец ребёнка: Крайнов-Башкиров Трофим Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 06.06.1824

Муж: Крайнов-Башкиров Трофим Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Неонила Трофимовна

Отец ребёнка: Крайнов-Башкиров Трофим Никифорович

Рождение ребёнка
20.11.1828

Сын: Башкиров Иван Трофимович

Отец ребёнка: Крайнов-Башкиров Трофим Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Фиона Трофимовна

Отец ребёнка: Крайнов-Башкиров Трофим Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 13.02.1834 и 1838
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