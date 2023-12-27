Крайнова Ирина Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиМежду 13.02.1834 и 1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1824
Сын: Крайнов-Башкиров Иван Трофимович
Отец ребёнка: Крайнов-Башкиров Трофим Никифорович
Бракосочетание
До 06.06.1824
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Неонила Трофимовна
Отец ребёнка: Крайнов-Башкиров Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
20.11.1828
Отец ребёнка: Крайнов-Башкиров Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Фиона Трофимовна
Отец ребёнка: Крайнов-Башкиров Трофим Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 13.02.1834 и 1838