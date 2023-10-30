Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1963
Сын: Негуляев Юрий
Отец ребёнка: Негуляев Николай
Рождение ребёнка
Около 1965
Сын: Негуляев Вячеслав
Отец ребёнка: Негуляев Николай
Рождение ребёнка
1976
Сын: Негуляев Владимир
Отец ребёнка: Негуляев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Негуляев Николай