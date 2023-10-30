Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1963

Сын: Негуляев Юрий

Отец ребёнка: Негуляев Николай

Рождение ребёнка
Около 1965

Сын: Негуляев Вячеслав

Отец ребёнка: Негуляев Николай

Рождение ребёнка
1976

Сын: Негуляев Владимир

Отец ребёнка: Негуляев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Негуляев Николай

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