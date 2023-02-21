Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Уставщиков Евгений Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Михайлович

Суроватиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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