Наумов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1951

Дочь: Классен Александра Ивановна

Мать ребёнка: Наумова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Наумова Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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