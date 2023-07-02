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Рудаков Владимир Алесандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.2007

Сын: Рудаков Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Рудакова Маргарита Николаевна

Рождение ребёнка
09.10.2014

Сын: Рудаков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Рудакова Маргарита Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Маргарита Николаевна