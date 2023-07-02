Рудаков Владимир Алесандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.2007
Сын: Рудаков Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Рудакова Маргарита Николаевна
Рождение ребёнка
09.10.2014
Сын: Рудаков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Рудакова Маргарита Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно