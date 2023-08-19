Карлов Павел Иванов
Место рождения
Дата рождения25.06.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1878
Отец: Карлов Иван Силуанов
Крещение
29.06.1878
Godparents:государственный крестьянин Хрисанф Георгиев Целых и государственного крестьянина Павла Елисеева Гритчина жена Пелагея Прокопиева | Богородицкая церковь
Бракосочетание
17.10.1899
Жена: Мария Кононова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
06.04.1901
Дочь: Ирина Павлова
Мать ребёнка: Мария Кононова
Рождение ребёнка
18.05.1903
Дочь: Елена Павлова
Мать ребёнка: Мария Кононова
Рождение ребёнка
03.09.1904
Дочь: София Павлова
Мать ребёнка: Мария Кононова
Рождение ребёнка
03.09.1904
Дочь: Елисавета Павлова
Мать ребёнка: Мария Кононова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Наталья Павлова
Мать ребёнка: Мария Кононова
Рождение ребёнка
28.05.1910
Дочь: Акилина Павлова
Мать ребёнка: Мария Кононова
Рождение ребёнка
02.05.1912
Дочь: Ирина Павлова
Мать ребёнка: Мария Кононова
Рождение ребёнка
01.08.1913
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Мария Кононова
Рождение ребёнка
20.12.1914
Сын: Карлов Петр Павлов
Мать ребёнка: Мария Кононова
Рождение ребёнка
07.04.1916
Мать ребёнка: Мария Кононова
Смерть
Неизвестно