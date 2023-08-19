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Карлов Павел Иванов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.06.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1878

Отец: Карлов Иван Силуанов

Мать: Карлова Екатерина Федосеевна

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
29.06.1878
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:государственный крестьянин Хрисанф Георгиев Целых и государственного крестьянина Павла Елисеева Гритчина жена Пелагея Прокопиева | Богородицкая церковь
Бракосочетание
17.10.1899

Жена: Мария Кононова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
06.04.1901

Дочь: Ирина Павлова

Мать ребёнка: Мария Кононова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.05.1903

Дочь: Елена Павлова

Мать ребёнка: Мария Кононова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.09.1904

Дочь: София Павлова

Мать ребёнка: Мария Кононова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.09.1904

Дочь: Елисавета Павлова

Мать ребёнка: Мария Кононова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Наталья Павлова

Мать ребёнка: Мария Кононова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.05.1910

Дочь: Акилина Павлова

Мать ребёнка: Мария Кононова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.05.1912

Дочь: Ирина Павлова

Мать ребёнка: Мария Кононова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.08.1913

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Мария Кононова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.12.1914

Сын: Карлов Петр Павлов

Мать ребёнка: Мария Кононова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.04.1916

Сын: Карлов Георгий Павлов

Мать ребёнка: Мария Кононова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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