Тырышкина Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1876 по 1877
Сын: Тырышкин Сергей Кириллович
Отец ребёнка: Тырышкин Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Тырышкин Ефим
Отец ребёнка: Тырышкин Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Тырышкин Филипп
Отец ребёнка: Тырышкин Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Тырышкин Михаил
Отец ребёнка: Тырышкин Кирилл Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно