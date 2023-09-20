Тырышкина Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырышкина Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1876 по 1877

Сын: Тырышкин Сергей Кириллович

Отец ребёнка: Тырышкин Кирилл Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Тырышкин Ефим

Отец ребёнка: Тырышкин Кирилл Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Тырышкин Филипп

Отец ребёнка: Тырышкин Кирилл Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Тырышкин Михаил

Отец ребёнка: Тырышкин Кирилл Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тырышкин Кирилл Михайлов

Смерть
Неизвестно
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