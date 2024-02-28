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Южаков Сергей Арсентьевич

Место рождения

Шушпановка, Сарсинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Южаков Арсентий

Мать: не указана

Шушпановка, Сарсинская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
10.11.1897

Жена: Бекурина Матрена Петровна

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Восприемник
07.06.1917
Шушпановка, Сарсинская волость, Бирский уезд
№ 9 7 мая Крн дер. Отсадиной Никита Петров БЕКУРИН православнаго вероисповедания первым браком 21 года Крнская девица дер. Ваешты Марфа Василиева БЕКУРИНА православнаго вероисповедания первым браком 2... Показать все
Восприемник
12.06.1917
Шушпановка, Сарсинская волость, Бирский уезд
№ 10 12 мая Дер. Отсадиной крн Георгий Петров БЕКУРИН православнаго вероисповедания вторым браком 42 лет Крнская девица села Сарсов Евдокия Петрова ПЕРМЯКОВА православнаго вероисповедания первым брако... Показать все
Смерть
Неизвестно
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