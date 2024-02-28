Южаков Сергей Арсентьевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Южаков Арсентий
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1897
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Восприемник
07.06.1917
№ 9 7 мая Крн дер. Отсадиной Никита Петров БЕКУРИН православнаго вероисповедания первым браком 21 года Крнская девица дер. Ваешты Марфа Василиева БЕКУРИНА православнаго вероисповедания первым браком 2... Показать все
Восприемник
12.06.1917
№ 10 12 мая Дер. Отсадиной крн Георгий Петров БЕКУРИН православнаго вероисповедания вторым браком 42 лет Крнская девица села Сарсов Евдокия Петрова ПЕРМЯКОВА православнаго вероисповедания первым брако... Показать все
Смерть
Неизвестно