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Пугачева Марфа

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Шаранова Анна

Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Пугачевъ Автомонъ

Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Пугачевъ Лазарь

Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Пугачевъ Иванъ

Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Пугачевъ Агафонъ

Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Пугачевъ Антонъ

Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачевъ Емельянъ

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