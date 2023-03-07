Пугачева Марфа
Место рождения
Дата рождения1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Шаранова Анна
Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Пугачевъ Автомонъ
Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1809
Сын: Пугачевъ Лазарь
Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1810
Сын: Пугачевъ Иванъ
Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1811
Сын: Пугачевъ Агафонъ
Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1815
Сын: Пугачевъ Антонъ
Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пугачевъ Емельянъ